കോട്ടയം: വായ്‌പ എടുത്ത തുക തിരിച്ചടയ്‌ക്കാൻ വൈകി എന്നാരോപിച്ച് ബാങ്കിന്‍റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വ്യാപാരി ആത്‌മഹത്യ ചെയ്‌ത നിലയില്‍ (Bank Threat, Man Suicide In Home). കുടയം പടിയിൽ ചെരുപ്പ് കട നടത്തുന്ന കുടമാളൂർ അഭിരാമം വീട്ടിൽ ബിനു കെ.എസിയെ (50) ആണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നാഗമ്പടത്തെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബിനു എടുത്ത വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്ക് അധികൃതർ ബിനുവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.

തൃശൂരിലെ കൊരട്ടിയിൽ ജപ്‌തി നോട്ടിസ് (Notice Of Forfeiture) ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് (Tries To Commit Suicide) മൂന്നംഗ കുടുംബം. സഹകരണ ബാങ്കിൽ (Cooperative Bank) നിന്നും കുടുംബം 22 ലക്ഷം രൂപ വായ്‌പ എടുത്തിരുന്നു. വായ്‌പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനാൽ ജപ്‌തി നോട്ടിസ് പതിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യ ശ്രമമെന്നാണ് സൂചന.