കോട്ടയം : വള്ളത്തില്‍ സ്‌കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്‌ക്കിടെ ബോട്ടിടിച്ച് മരിച്ച അനശ്വരയുടെ ഓര്‍മയ്‌ക്കായി അയ്‌മനം പഞ്ചായത്തിലെ (Aymanam Panchayat) കരീമഠത്ത് പുതിയ നടപ്പാലം (Bridge For The Memory of Anaswara in Kottayam). ഡി ഡി മച്ചാൻ (DD Machan) എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന ചെങ്ങളം സ്വദേശി ഡിച്ചുവാണ് (Dichu) പ്രദേശവാസികള്‍ക്കായി നടപ്പാലം നിര്‍മിച്ച് നല്‍കിയത്. ഇരുചക്രവാഹനം കയറാവുന്ന രീതിയിൽ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലത്തിന്‍റ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചതും ഡിച്ചുവാണ് (Foot Bridge Inauguration at Aymanam).