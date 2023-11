കോട്ടയം: ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയ യുപി സ്വദേശികള്‍ കോട്ടയത്ത് പാലായില്‍ പിടിയിലായി. പ്രമുഖ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടറുടെ പേരില്‍ വ്യാജ വാട്‌സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് (Police arrested five people from Uttar Pradesh in the case of extorting Rs 35 lakh from a leading industrial firm by committing online fraud). യുപി ഔറാദത്ത് സന്ത്കബിർ നഗർ സ്വദേശികളായ സങ്കം (19), ദീപക് (23), അമർനാഥ് (19), അമിത് (21), അതീഷ് (20) എന്നിവരാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ പിടിയിലായത്.