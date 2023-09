കോട്ടയം : പിതാവ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ എത്തി പ്രാര്‍ഥിച്ച് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ (Chandy Oommen Prayed At His Father's Grave). രാവിലെ ആറുമണിയോടെ പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ എത്തി മെഴുകുതിരി തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. വാകത്താനം, പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലെ പോളിങ്‌ ബൂത്തുകള്‍ ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 9.30 ഓടെ ജോര്‍ജിയന്‍ പബ്ലിക് സ്കൂളില്‍ കുടുംബ സമേതമെത്തി വോട്ടുരേഖപ്പെടുത്തി (Chandy Oommen casted his Vote).

ഉമ്മൻചാണ്ടി വീട്ടിൽനിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഭാര്യ മറിയാമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് വാങ്ങിയാണ് പോയിരുന്നത്. സമാനമായി മാതാവിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് വാങ്ങിയാണ് ചാണ്ടി പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് (Puthuppally Bypoll). മണ്ഡലത്തില്‍ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് പോളിങ് ബൂത്തുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പുതുപ്പളളിയില്‍ ആവേശ വോട്ടിങ് : മണർകാട് കണിയാംകുന്ന് ഗവ.എൽപിഎസിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജെയ്‌ക്‌ സി തോമസ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവുമായ വി.എൻ വാസവൻ രാവിലെ 9.30 ന് പാമ്പാടി എം.ജി.എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ ഏഴുമുതൽ വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് പോളിങ്.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ജെയ്‌ക് സി തോമസ്: ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പുതുപ്പളളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എല്‍ഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാര്‍ഥി ജെയ്‌ക് സി തോമസ് (LDF Candidate Jaick C Thomas Casted Vote) . കണിയാംകുന്ന് എല്‍പി സ്‌കൂളിലെ (Kaniyamkunnu LP School) ബൂത്തില്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ വരിനിന്ന ശേഷമാണ് ജെയ്‌ക് സി തോമസ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍തന്നെ ബൂത്തുകളില്‍ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ആറുമണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.