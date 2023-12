കൊല്ലം: ആറ് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ കേസില്‍ (Kollam Kidnapping Case) കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി (Three Arrest In Kollam 6 Year Old Girl Kidnapping Case). പത്മകുമാര്‍, ഇയാളുടെ ഭാര്യ അനിത കുമാരി, മകള്‍ അനുപമ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് പൂയപ്പള്ളി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍ 1) കേരള തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിയായ തെങ്കാശി പുളിയറകോണത്ത് നിന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം മൂന്ന് പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.