കൊല്ലം(ഓയൂര്‍): ഓയൂർ സ്വദേശി റെജിയുടെ മകൾ അഭികേൽ സാറ റെജിയെയാണ് കാണാതായത്. സഹോദരനൊപ്പം ട്യൂഷന് പോയ ആറുവയസുകാരിയെയാണ് കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്നാണ് പരാതി.ഓയൂര്‍ കാറ്റാടി മുക്കില്‍ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം (A Six Year Old Girl Child Kidnaped In Kollam). വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഹോണ്ട അമയിസ് കാറിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്‍ ജോനാഥന്‍ പറഞ്ഞു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂയപ്പള്ളി പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.