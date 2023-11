ഓയൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4.20നാണ് (27.11.23) കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് മാരുതി സ്വിഫ്‌റ്റ് ഡിസയർ കാർ ആണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്. അക്രമിസംഘത്തിലെ ഒരാളുടെ രേഖാചിത്രം ഇന്ന് പുലർച്ചെ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു (Kollam kidnapping case sketch of the accused is out).