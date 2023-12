കാസർകോട്: തൊട്ടിൽ തുണി കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് മരിച്ചു(Unexpected Death Of A Child In A Cradle At Kasarkode). കാസര്‍കോട് കുണ്ടംകുഴി സ്വദേശി റഫീഖിന്‍റെയും സജ്‌നയുടെയും മകൾ ഷഹ്സ മറിയം ആണ് മരിച്ചത്. എട്ട് മാസം മാത്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്‍റെ പ്രായം. ഇന്ന് (27-12-23) വൈകുന്നേരമാണ് തൊട്ടിലിന്‍റെ തുണി കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിയത്. മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.