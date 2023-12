കാസർകോട്: പരീക്ഷാ മൂല്യ നിർണയം സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടര്‍ എസ് ഷാനവാസിന്‍റേതായി (S Shanavas, Director Of Public Education) പുറത്തുവന്ന ശബ്‌ദരേഖയിൽ പ്രതികരണവുമായി സ്‌പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ (Speaker AN Shamseer Responds To Leaked Audio On SSLC Valuation). കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സ്‌പീക്കർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും അപമാനിക്കുന്നുവെന്നും സ്‌പീക്കർ ആരോപിച്ചു. കാറഡുക്കയിൽ കാസർകോട് ജില്ലാ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.