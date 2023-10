കാസർകോട്: വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സിനിമ-റിയാലിറ്റി ഷോ താരം ഷിയാസ് കരീമിനെ ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 7) ഹൊസ്‌ദുർഗ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കേസിൽ ഷിയാസ് കരീമിന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ വച്ച് പിടിയിലായ ഷിയാസിനെ രാവിലെ ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹൊസ്‌ദുർഗ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് (Rape Case Against Shiyas Kareem).

ഷിയാസ്‌ കരീമിന്‍റെ മൊഴി: പരാതിക്കാരിയായ യുവതിക്ക് താന്‍ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ യുവതി തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഷിയാസ് കരീം ചന്തേര പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. വിവാഹിതയാണെന്നും ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നുമുള്ള കാര്യം മറച്ച് വച്ചാണ് യുവതി താനുമായി സൗഹൃദം പുലര്‍ത്തിയത്. മാത്രമല്ല സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മകനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ ലൈംഗിക പീഡനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും യുവതിയുടെ സമ്മത പ്രകാരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഷിയാസ്‌ കരീം മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി (Shiyas Kareem Produced In Court).

ഷിയാസിനെതിരെ കേരള പൊലീസ് ലുക്ക്‌ ഔട്ട്‌ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണിത്. ദുബായിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേയാണ് ഷിയാസ് പൊലീസിന്‍റെ വലയിലായത് (Look Out Notice For Shiyas Kareem).