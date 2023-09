Railways is planning to reduce the number of sleeper coaches in trains

കാസർകോട്: നാല് ട്രെയിനുകളിൽ സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ നീക്കം സാധാരണ യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കും (Railways planning to reduce the number of sleeper coaches). സാധാരണക്കാർ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കേരളത്തിലോടുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ ഈ മാസം 18 മുതൽ സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഒഴിവാക്കുന്ന സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾക്ക് പകരം തേർഡ് എ സി വരും (Third AC instead of sleeper coaches).

ഒരു സ്ലീപ്പർ കോച്ചിനു പകരം തേർഡ് എസി വരുമ്പോൾ ഇരട്ടിത്തുകയാണ് റെയിൽവേക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് ഇരുട്ടടിയാകും. മംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്‌സ്പ്രസ്, മംഗളൂരു-തിരുവന്തപുരം മലബാർ എക്‌സ്പ്രസ്, മംഗളൂരു-ചെന്നൈ മെയിൽ, മംഗളൂരു-ചെന്നൈ വെസ്റ്റ്‌കോസ്റ്റ് എന്നീ ട്രെയിനുകളിലാണ് പുതിയ പരിഷ്‌കാരം. നാലും ദീർഘ ദൂര യാത്രകൾക്ക് ഉൾപ്പടെ സാധാരണക്കാർ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നവ. മാവേലിക്കും മലബാറിനും ഒരു മാസം മുന്നേ ബുക്ക്‌ ചെയ്‌താൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ലീപ്പർ കോച്ച് കൂടി നഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ ദുരിതം ഇരട്ടിയാകും.

മാവേലി എക്‌സ്പ്രസില്‍ 18 മുതൽ ഒമ്പത് സ്ലീപ്പർ കോച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എസി കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം ആറാകും. തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു മലബാറിന് (16629) ഒരു സ്ലീപ്പർ കുറയും. ഒപ്പം ഒരു ഡി-റിസർവ്ഡ് കോച്ചും നഷ്‌ടപ്പെടും. മാവേലി, മലബാർ ഉൾപ്പെടെ പരമ്പരാഗത റേക്ക് മാറി എൽഎച്ച്ബിയിലേക്ക് ഉടൻ മാറും. അപ്പോൾ എസി കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വർധിക്കും. എൽഎച്ച്‌ബിയിൽ 72 ബർത്തുകളാണുള്ളത്. സ്ലീപ്പറിനൊപ്പം ജനറൽ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണവും റെയിൽവേ കുറച്ചുതുടങ്ങി. റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ഉൾപ്പടെയുള്ള യുവജന സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജനപ്രിയ ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ഡീ-​റി​സ​ർ​വ്​​ഡ്​ കോ​ച്ചു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന റെ​യി​ൽ​വേ നടത്തുന്നുവെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം റെ​യി​ൽ​വേ പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഉന്ന​യി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തു​പോ​ലും ജ​ന​റ​ൽ ​കോ​ച്ചു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ഇതു​മൂ​ലം​ മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി. തി​ര​ക്കു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ട്രെയി​നു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കാ​നും ​കോ​ച്ചു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ ട്രെയിനുക​ളു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​റി​ല്ല.

