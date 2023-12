കാസർകോട് :നവകേരള സദസിന്‍റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ അപേക്ഷകളും (ഡിസംബര്‍ 22) വെള്ളിയാഴ്ച്ചയ്ക്കകം തീര്‍പ്പാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ.ഇമ്പശേഖര്‍. വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളില്‍ ജില്ലയില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍, അവയുടെ സാധ്യതാ പഠനങ്ങള്‍ അതാത് വകുപ്പുകള്‍ തന്നെ നടത്തിയ ശേഷം ജില്ലാതലത്തില്‍ ഏകീകരിച്ച് കളക്‌ടറെ ഏല്‍പ്പിക്കണം(Nava Kerala Sadas Applications Should Be Settled As Soon As Possible Kasarkode Collector).