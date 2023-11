കാസർകോട് : വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നവകേരള സദസിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആഢംബര ബസ് കാസർകോട് എത്തിച്ചു (luxury bus was brought to Kasaragod for the Chief Minister and Ministers to travel to the Nava Kerala Sadas) ഇന്ന് (നവംബർ 18) പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ എത്തിയ ബസ്, എആർ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ബസിന്‍റെ ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനവും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് (The government has also issued a notification regarding bus concessions).