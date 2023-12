കാസർകോട് : പൊലീസ് പിന്തുടരുന്നതിനിടെ കാർ മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥി മരിച്ച കേസിൽ പൊലീസിന് തിരിച്ചടി. മരിച്ച ഫർഹാസിന്‍റെ മാതാവ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ കാസർകോട് അഡിഷണൽ മുന്‍സിഫ് കോടതി നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തും (Kumbla Car chasing death case court will investigate). കേസിൽ മാതാവിന്‍റെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി (Kumbla Car chasing death case court verdict).

