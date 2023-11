സഹപാഠിയോട് സംസാരിച്ചതിന് വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ച് അധ്യാപകൻ : അടുത്തിടെയാണ് കോഴിക്കോട് വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകൻ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതി (student was brutally beaten by the teacher) ഉയർന്നത്. സഹപാഠിയോട് സംസാരിച്ചതിനാണ് വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകൻ മർദിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം. മലപ്പുറം ഒഴുകൂർ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്കാണ് മർദനമേറ്റത്.