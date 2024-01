കാസർകോട്: സിപിഎം ശക്തി കേന്ദ്രമായ ചെറുവത്തൂരിൽ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകരുടെ പരസ്യ പ്രതിഷേധം. ചെറുവത്തൂരിലെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൂട്ടിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം സിപിഎം നേതൃത്വം കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചതോടെ പരസ്യ പ്രതിഷേധവുമായി ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു. നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രവർത്തകർ ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചതോടെ പ്രശ്‌നം ഗുരുതരമായി. (CITU Challenges CPM Leadership After Closing Down BEVCO Outlet in Cheruvathur)