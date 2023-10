കാസർകോട് : തട്ടം വിവാദത്തിൽ കെ. അനിൽ കുമാറിന്‍റെ പരാമർശത്തെ (K Anil Kumar Statement On Hijab Row) അനുകൂലിച്ച് അഡ്വ. സി ഷുക്കൂർ (Adv C Shukkur). താൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണെന്നും പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട പരാമർശമായി തോന്നിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തട്ടമിടുന്നത് മോശമോ തട്ടമിടാത്തത് നല്ലതോ എന്ന സമീപനം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അനിൽ കുമാറിന്‍റെ പ്രസംഗം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ പരാമർശം അനിൽ കുമാറിന്‍റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല (Adv C Shukkur On Anil Kumar's Statement).