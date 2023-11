കണ്ണൂര്‍ : ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തലശ്ശേരിയിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ യോഗം ചേർന്നു (Cabinet meeting at Thalassery for the first time). രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തലശ്ശേരിയിലെ പേൾ വ്യൂ ഹോട്ടലിലാണ് യോഗം ചേർന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില്‍ അല്ലാതെ, തലസ്ഥാന നഗരി വിട്ട് മറ്റൊരിടത്ത് മന്ത്രിസഭ യോഗം ചേരുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ്.