കണ്ണൂർ : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നവകേരള യാത്രയ്ക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാൻ എൽപി സ്‌കൂൾ കുട്ടികളെ പൊരിവെയിലത്ത് നിർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ചതായി പരാതി (School Children forced to Stand Under Hot Sun). ഇന്ന് (22-11-2023) ഉച്ചയ്ക്ക് തലശ്ശേരി ചമ്പാട് എൽപി സ്‌കൂളിലാണ് (Chambadu LP School) സംഭവം നടന്നതെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ (Commission for protection of Child Rights) നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. നവകേരള യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിമാരുടെ ബസും മറ്റ് വാഹനങ്ങളും സ്‌കൂളിന് സമീപത്തുകൂടി പോയപ്പോൾ ഹെഡ്‌മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പടെയുള്ള സ്‌കൂള്‍ അധികൃതർ കൊച്ചുകുട്ടികളെ റോഡരികിൽ പൊരിവെയിലത്ത് നിർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ചതായാണ് എംഎസ്എഫിന്‍റെ (MSF) പരാതി.