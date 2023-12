തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാല വിസി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്‍റെ പുനര്‍നിയമനം സുപ്രിം കോടതി റദ്ദ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ വിസിയെ താത്കാലികമായി നിയമിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ (Temporary charge of Kannur VC). കുസാറ്റ് മറൈന്‍ ബയോളജി പ്രൊഫസര്‍ ബിജോയ് നന്ദനാണ് പുതിയ ചുമതല (Professor Bijoy Nandan in charge of Kannur VC). 29 വര്‍ഷമായി അധ്യാപന രംഗത്തുള്ള ബിജോയ് കുസാറ്റ് സര്‍വകലാശാല സെനറ്റ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.