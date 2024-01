കണ്ണൂര്‍: ട്രെയിനില്‍ വെച്ച് സഹയാത്രികന്‍റെ കയ്യില്‍ നിന്നും ചുടുചായ മറിഞ്ഞ് പൊള്ളലേറ്റ ഏഴ് വയസുകാരന്‍റെ വേദന കാണാതെ റെയില്‍വെയും റെയില്‍വെ പൊലീസും. അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ഹാദിന്‍ എന്ന കുട്ടിക്ക് ട്രെയിന്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ പൊള്ളലേറ്റത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാനാണ് അമ്മ മകനെയും കൊണ്ട് തലശേരിയില്‍ നിന്ന് മലബാര്‍ എക്‌സ്പ്രസില്‍ കയറിയത്(Indian Railways Denied All possible Help To A Little Boy Who Suffers Burn Injury In A Train Journey).