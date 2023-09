കണ്ണൂർ : ഭാഗ്യം തേടാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ... അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യാന്വേഷിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടി നെരുവമ്പ്രത്തെ പ്രകാശൻ. ജോലി കഴിഞ്ഞ് പ്രകാശൻ സൈക്കിളില്‍ കയറി നേരെയെത്തുന്നത് പഴയങ്ങാടിയിലെ തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി സ്റ്റാളിലേക്ക്. (65 Old Man Still Trying For Lottery Luck) കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായിക്കാണുമല്ലോ... ലോട്ടറിയാണ് പ്രകാശൻ തേടുന്ന ഭാഗ്യം. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല... കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 30-35 വർഷം മുമ്പ്.