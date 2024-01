ഇടുക്കി : യുവജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആത്മഹത്യപ്രവണത വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുവജന കമ്മീഷന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തി സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു (New Study Report To Strengthen The Mental Health Of People). യുവജന കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ എം. ഷാജറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറിയത്.