ഇടുക്കി: പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നടനും ഡിഎംഡികെ സ്ഥാപകനുമായ വിജയകാന്തിന്‍റെ (Vijayakanth death) വേർപ്പാടിൽ മനംനൊന്തിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ തമിഴ് തോട്ടം മേഖലയിലെ ജനങ്ങളും ദേശീയ മുര്‍‌പോക്ക് ദ്രാവിഡ കഴകം (ഡിഎംഡികെ) പ്രവർത്തകരും. ദുഃഖാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഡി എം ഡി കെ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ, ചിന്നക്കനാൽ, ഉടുമ്പൻചോല, പാറത്തോട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുശോചന യോഗങ്ങൾ നടത്തും (Vijayakanth death condolence meetings will be held at Idukki by DMDK).