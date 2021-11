ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്‍റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു (Two shutters of Mullaperiyar Dam raised). ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഡാമിന്‍റെ V3, V4 ഷട്ടറുകൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് തുറന്നത് (The 3rd and 4th shutters of the dam was raised). 772 ക്യുസെക്‌സ് ജലമാണ് ഷട്ടറിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്നത്. 141 അടിയാണ് നിലവിലെ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് (Water level neared the permissible limit of 141 feet). പെരിയാർ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ല കലക്‌ടർ അറിയിച്ചു.

