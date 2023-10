ഇടുക്കി : അപകടത്തില്‍ പെട്ട ആളെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയ്ക്ക് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ജപ്‌തി നോട്ടിസ് ലഭിച്ചതായി ആരോപണം (Notice Of Forfeiture For Auto Driver). ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം ബാലഗ്രാം സ്വദേശി കെ ടി തോമസിനാണ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് (Auto driver got Notice Of Forfeiture in Idukki). കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തപ്പോള്‍ പൊലീസിനുണ്ടായ പിഴവാണ് കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം.