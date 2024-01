ഇടുക്കി: തൊടുപുഴ വെള്ളിയാമറ്റത്ത് കപ്പത്തൊണ്ട് കഴിച്ച് 13 പശുക്കൾ ചത്ത സംഭവത്തിൽ (Idukki Cattle Death) സഹായവുമായി സർക്കാരും സിനിമ മേഖലയും. കുട്ടിക്കർഷകരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രിമാരായ ചിഞ്ചുറാണിയും റോഷി അഗസ്റ്റിനും. ഇവർക്ക് അഞ്ച് പശുക്കളെ സർക്കാർ നൽകുമെന്നും മന്ത്രിമാർ അറിയിച്ചു (Thodoupuzha Velliyamattom cows died incident: Govt gave five cows to the child farmers).