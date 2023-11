എറണാകുളം: മുപ്പതോളം ഇന്‍റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയ ചിത്രം 'ഫെയ്‌സ്‌ ഓഫ് ദ ഫെയ്‌സ്‌ലെസ്' തിയറ്ററുകളിൽ എത്തി (The Face of the Faceless in theaters). മലയാള പരിഭാഷയാണ് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഷെയ്‌സൺ പി ഔസെപ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് സാന്ദ്ര ഡിസൂസ റാണയാണ് (Vincy Aloshious Starrer The Face of the Faceless Movie in theaters).