എറണാകുളം : നേത്ര ചികിത്സയിൽ പല്ലിന് എന്ത് കാര്യം? 'ടൂത്ത് ഇൻ ഐ'യെ (Tooth In Eye Treatment) കുറിച്ച് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം ആരും ഇത്തരം ഒരു സംശയം ഉന്നയിച്ചേക്കാം. എന്നാല്‍ നേത്ര ചികിത്സയില്‍ പല്ലിന് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ നൂതന ചികിത്സ രീതി. ടൂത്ത് ഇൻ ഐ ചികിത്സയിലൂടെ പൂർണമായും കാഴ്‌ച നഷ്‌ടപ്പെട്ട് പോയവരിൽ പല്ലിന്‍റെ സഹായത്തോടെ കാഴ്‌ച വീണ്ടെടുത്ത് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഡോക്‌ടർമാർ (Tooth In Eye Surgery in Kerala).