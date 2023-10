ഇത് പറഞ്ഞതിന് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍റെ സമുദായത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നോട് വെറുപ്പ് ചാർത്തി നൽകുകയാണ്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് എം.കെ സാനുമാസ്റ്റർ ഒരു പക്ഷെ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് കാരണമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. അതൊരു വേദന തന്നെയാണ്. താൻ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍റെ മതമേതാണ്, വർഗമേതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാത്തയാളാണ് (I Want To Rebirth In Tantric Family Said Suresh Gopi).