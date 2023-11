എറണാകുളം : പാലാ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി പതിനേഴുകാരൻ (Student attacked by Pala police alleging that holding drugs). ലഹരിയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പാലാ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടു പൊലീസുകാർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥി പാർഥീവ് ആണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് (Student attacked by Pala police).