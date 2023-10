എറണാകുളം : സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ (School Mid Day Meal Scheme) കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി (High Court again criticized government on school Mid Day Meal scheme). കേന്ദ്രവും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ പ്രധാനാധ്യാപകർ എന്തിന് പണം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു.