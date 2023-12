എറണാകുളം : ശബരിമലയിലെ ദർശന സമയം 17 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നീട്ടാനാകില്ലെന്ന് തന്ത്രി അറിയിച്ചതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ (Sabarimala Tantri on Darshan timing in HC). വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ക്യൂ കോംപ്ലക്‌സിലും തിരക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യം ശബരിമലയുടെ ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്‍റെ നിർദേശം. തിരക്ക് നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിനോട് ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേക സിറ്റിങ് നടത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി.

ശബരിമലയിൽ തിരക്ക് (unprecedented rush in Sabarimala) അനിയന്ത്രിതമായതോടെയാണ് പ്രത്യേക സിറ്റിങ് നടത്തി ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വച്ചത്. ദർശനം 17 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് തന്ത്രി അറിയിച്ചതായിട്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ്‌ കോടതിയിൽ മറുപടി നൽകിയത്. തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ദർശന സമയം കൂട്ടാനാകുമോയെന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ദേവസ്വത്തിന്‍റെ മറുപടി (HC on the unprecedented rush in Sabarimala).