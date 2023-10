എറണാകുളം: പിവി അൻവർ എംഎൽഎ കൈവശം വച്ചിരുന്ന മിച്ച ഭൂമി തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായി താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് (PV Anwar Violated The Land Reforms Act). 6.25 ഏക്കർ ഭൂമി തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായാണ് ലാൻഡ് ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത് (Land Board Ordered To Take Back Surplus Land). ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി പിവി അൻവറിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലെ തുടർ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു.