എറണാകുളം: എറണാകുളം പിറവത്ത് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു. പിറവം കക്കാട് സ്വദേശി ബേബി, ഭാര്യ സ്‌മിത എന്നിവർ ആണ്‌ മരിച്ചത്. ഇവരുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളെയും വെറ്റിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (Piravom man suicided after murder of wife and attempts to kill two daughters) സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.