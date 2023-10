എറണാകുളം: കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (Pinarayi Vijayan against Rajeev Chandrasekhar). കളമശ്ശേരിയിൽ സ്ഫോടനം (Kalamassery blast) നടന്ന കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററും പരിക്കേറ്റ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നവരെയും സന്ദർശിച്ച ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി (Chief Minister visited those injured in the Kalamassery blast).