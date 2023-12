എറണാകുളം : നാളെ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ ആറ് മണി വരെ കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി അടച്ചിടും (Petrol pumps will be closed in the state tomorrow). പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണി മുടക്കുന്നത് (Petrol pump strike tomorrow). ഓള്‍ കേരള ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്‌സിന്‍റെ (All Kerala federation of petroleum traders) ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സൂചന സമരം.