എറണാകുളം : യമന്‍ പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതി ചേർക്കുകയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌ത നിമിഷ പ്രിയയുടെ (Nimisha Priya Kerala nurse on death row in Yamen) അമ്മ, മകളുടെ മോചനത്തിനായി കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സൻആയിലെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി കഴിയുന്ന മകളെ കാണണം. കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സഹോദരന്‍റെ കുടുംബത്തെ കാണണം. അവർ തന്‍റെ മകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രേമകുമാരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

യമനിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം നൽകണമെന്ന അമ്മയുടെയും നിമിഷ പ്രിയ സേവ് ഫോറത്തിന്‍റെയും അപേക്ഷ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു മകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായമഭ്യർഥിച്ചും യമനിൽ പോകാൻ അനുമതി തേടിയും അമ്മ പ്രേമകുമാരി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് (Kerala nurse on death row in Yamen Nimisha Priya s mother s plea to visit her). കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെ എതിർത്തെങ്കിലും അമ്മയുടെ വാദം പരിഗണിച്ച് യമനിൽ പോകുന്നവരുടെ പട്ടിക നൽകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.