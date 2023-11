എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ അസം സ്വദേശികളായ രണ്ട് തൊഴിലാളികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അസ്റ്റിൽ. (Accused arrested in Ernakulam Moovattupuzha case of murder of two Assamese laborers.) ഒഡിഷ സ്വദേശിയായ ഗോപാൽ മാലിക്കിനെ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഒഡിഷയിൽ എത്തിയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കൊലപാതകം നടത്തിയത് ഗോപാൽ മാലിക്ക് തന്നെയെന്ന് വ്യക്തമായതായും പ്രതിയെ ഉടൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ എത്തിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.