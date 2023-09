കൊച്ചി : അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസില്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പീലുകളിന്മേലുള്ള വാദം വൈകിപ്പിക്കാനെന്ന് പ്രതിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ (Madhu Murder Case- Accused Says Request To Change SPC is To Delay Appeal). കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഡോ. കെ പി സതീശനെ (Adv K P Satheeshan) സർക്കാർ നിയമിച്ചതിനെതിരെ മധുവിന്‍റെ അമ്മ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്‍റെ ആരോപണം.