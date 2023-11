തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ട 11 സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതായി കൊച്ചിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ലോകപ്രശസ്‌ത ട്രാവല്‍ വെബ്സൈറ്റായ കൊണ്ടെ നാസ്റ്റ് (Konde Nast, the world famous travel website, has included Kochi as the first place in the list of 11 places to visit in Asia). സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷട നഗരങ്ങളായ നേപ്പാൾ, ഉസ്ബകിസ്‌താൻ,സിംഗപ്പൂർ, തായ്‌ലൻഡ്, യുഎഇ, വിയറ്റ്നാം, ജപ്പാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ശ്രീലങ്ക, എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമാണ് കൊച്ചിയും ഇടം പിടിച്ചത്.