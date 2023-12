എറണാകുളം: കൊച്ചി കറുകപ്പള്ളിയിലെ ലോഡ്‌ജിൽ ഒന്നരമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിക്രൂരമായെന്ന് പൊലീസ് (Kochi one month old child death in lodge). കുഞ്ഞിനെ പ്രതി ക്രൂരമായി ശാരീരിക ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ചേർത്തല സ്വദേശിയായ അശ്വതിയുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ് സുഹൃത്തായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഷാനിഫ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.