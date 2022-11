എറണാകുളം: പഴനിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കൊച്ചി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കും. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശികളായ രഘുരാമൻ(46), ഭാര്യ ഉഷ(44) എന്നിവരാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച മരിച്ചത്. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായിരുന്നു ഇരുവരും പഴനിയില്‍ എത്തിയത്.

ഇവർ താമസിച്ച ലോഡ്‌ജ് മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്ത് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ വാതിൽ മുട്ടി വിളിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നപ്പോഴാണ് ദമ്പതികളെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

മുറിയിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ആത്‌മഹത്യ കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തു. തങ്ങളെ ചില രാഷ്‌ട്രീയക്കാർ ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കുറിപ്പില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളാണെന്നും ആത്‌മഹത്യ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. വിവിധ പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ട ഏഴു പേരുടെ പേരുകളും കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 104, 0471- 2552056. മൈത്രി 0484 2540530, തണല്‍ 0495 2760000, ദിശ 1056

Assistance for overcoming suicidal thoughts is available on the State’s health helpline 104, Maithri - 0484-2540530, Thanal - 0495-2760000 and DISHA – 1056.