ഉച്ചയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് അപേക്ഷ നൽകും. പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമത്തിലെ കൊലപാതകം, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവുമാണ് കേസെടുത്തത്. കുഞ്ഞിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിൽ രണ്ട് പ്രതികൾക്കും വ്യക്തമായ പങ്കുള്ളതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു (infant killed by mother and her boyfriend Kochi).

സംസ്ഥാനത്ത് അപൂർവമായാണ് പല്ല് അടയാള പരിധോനകൾ കേസിന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീണ് മരിച്ചുവെന്ന് വരുത്താനാണ് പ്രതി മുട്ടുകാൽ കൊണ്ട് തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ഇടിച്ചത്. കുഞ്ഞിനോട് കാണിച്ച ക്രൂരത പ്രതി ഷാനിഫ് പൊലീസുകാർക്ക് മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു (mother and boyfriend killed one and half moth old child).