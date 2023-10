എറണാകുളം: ചെറിയ കേസുകൾക്ക് കുറ്റപത്രം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി (high court about charge sheet for minor cases). വസ്‌തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം സാമാന്യ ബോധം ഉപയോഗിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് തീരുമാനം എടുക്കണം. പല കേസുകളും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. (High court asks police to check if charge sheet is required for minor case).