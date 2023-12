എറണാകുളം : വായ്‌പ തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ഹീര ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി അറസ്റ്റില്‍. എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റാണ് ( ഇഡി) ഹീര കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എം ഡി അബ്‌ദുൾ റഷീദിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. (Heera Group MD arrested by ED in the caseof bank loan fraud). കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഇ.ഡി സംഘമാണ് അബ്‌ദുൾ റഷീദിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.