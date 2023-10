എറണാകുളം : വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്‌കറിന്‍റെ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് (HC ordered further probe in Balabhaskar Death). ബാലഭാസ്‌കറിന്‍റെ പിതാവ് കെ സി ഉണ്ണിയുടെ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്‍റെ ഉത്തരവ്. ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി (HC On Violinist Balabhaskar Death).