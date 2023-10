എറണാകുളം : കെടിയു മുൻ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ സിസ തോമസിനെതിരായ സർക്കാരിന്‍റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസും തുടർ നടപടികളും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി (HC On KTU Ex VC Ciza Thomas Case). സിസ തോമസ് (KTU Ex VC Ciza Thomas) നൽകിയ ഹർജി അനുവദിച്ചാണ് കോടതി ഇടപെടൽ. അനുമതിയില്ലാതെ കെടിയു വിസി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിലായിരുന്നു സർക്കാരിന്‍റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്.