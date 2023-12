എറണാകുളം : സ്‌ത്രീധനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ വിവാഹം മുടങ്ങിയതില്‍ മനംനൊന്ത് ഡോ ഷഹന ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില്‍ ഷഹനയുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് റുവൈസിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഹൈക്കോടതി (HC against Dr Ruwais in Dr Shahana death). ഷഹനയുടെ വീട്ടിൽ റുവൈസിൻ്റെ കുടുംബം എത്തിയപ്പോൾ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച നടന്നതിന് സാക്ഷികളുണ്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് അടക്കം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. റുവൈസിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്നും അന്വേഷണം ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി (HC on Dr Shahana death).