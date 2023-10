എറണാകുളം : സോളാർ പീഡന കേസിലെ കത്ത് തിരുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് തിരിച്ചടി. കേസിലെ തുടർ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി (Ganesh Kumar's Plea Rejected By High Court). ഗണേഷിനെതിരെയുള്ളത് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളെന്ന് കോടതി (Serious allegations against Ganesh Kumar).